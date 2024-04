Calendario Europei trampolino Guimaraes 2024 ginnastica: programma, orari e tv

Il calendario completo degli Europei di trampolino 2024 di ginnastica, in programma da mercoledì 3 a domenica 7 aprile a Guimaraes, in Portogallo: ecco le informazioni per seguire l’evento. Grande attesa per la ventinovesima edizione della rassegna continentale, che oltre alle medaglie mette in palio anche la qualificazione per Parigi 2024. L’Italia si presenta al via, tra i senior, con Marco Lavino, Samuele Patisso Colonna, Isabella Murgo, Sofia Pellissier e Chiara Cecchi.

STREAMING E TV – Tutte le gare saranno visibili sulla piattaforma a pagamento Gymtv.online. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con cronache e risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato delle gare senior e il calendario degli Europei di trampolino 2024 con le date e gli orari italiani (un’ora in più rispetto al Portogallo).

CALENDARIO EUROPEI TRAMPOLINO 2024

MERCOLEDI’ 3 APRILE

13:00-19:20 Double mini-trampoline e tumbling – Qualificazioni

20:00-20:30 Cerimonia di apertura

GIOVEDI’ 4 APRILE

13:00-18:50 Trampolino – Qualificazioni

20:30-21:30 Trampolino – Finale a squadre

VENERDI’ 5 APRILE

17:00-17:45 Double mini-trampoline femminile e tumbling maschile – Finali a squadre

17:30-18:15 Double mini-trampoline maschile e tumbling femminile – Finali a squadre

SABATO 6 APRILE

13:00-16:00 Sincro trampolino – Qualificazioni

18:30-19:15 Sincro trampolino – Finali

DOMENICA 7 APRILE

11:30-12:50 Tumbling maschile – Semifinali

13:00-14:20 Trampolino e tumbling femminile – Semifinali

17:30-18:00 Double mini-trampoline femminile e tumbling maschile – Finali

18:00-18:30 Double mini-trampoline maschile e tumbling femminile – Finali

18:30-19:00 Trampolino – Finali