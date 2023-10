Amichevole 2023: poker della Francia sulla Scozia, è doppietta per Pavard

La Francia si impone in amichevole co un poker sulla Scozia, termina 4-1. Dopo la rete del vantaggio messa a segno da parte degli scozzesi all’11esimo con Gilmour, basta poco però ai francesi per ribaltare completamente il risultato. Pavard sblocca il risultato per la formazione di Deschamps al 16esimo, il raddoppio arriva poco dopo, entrambe le marcature insaccate in rete di testa. Alla fine del primo tempo è Mbappè a calare il tris su rigore, è Coman invece al 70esimo a mettere il sigillo sul match.