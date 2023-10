Inghilterra-Italia 3-1, Barella: “Potevamo sfruttare meglio le nostre occasioni”

“Nel primo tempo abbiamo giocato, potevamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo avuto. È stata una partita equilibrata, abbiamo pagato caro gli errori, succede questo contro campioni del genere”. Lo ha detto il centrocampista azzurro, Nicolò Barella, dopo la sconfitta dell’Italia per 3-1 a Wembley contro l’Inghilterra nel match valido per le qualificazioni agli Europei del 2024. Decisivi i prossimi impegni contro Macedonia e Ucraina: “Abbiamo iniziato qualcosa di nuovo e dobbiamo vincere. Non c’è tempo, bisogna farlo subito. Dobbiamo fare meglio e abbiamo le potenzialità. Sono fiducioso”, conclude l’interista a Rai Sport.