Scommesse, Corona: “La Juventus sapeva tutto e non è andata in Figc: posso dimostrarlo”

“Alla Juventus sapevano tutto. La Juve non è andata alla Figc quando io ho fatto uscire tutto. Ci va 10-15 giorni dopo, prima non lo fa giocare. Ragionano e dopo vanno dalla Figc parlando col giocatore. Fagioli è sei anni che giocava alla Juve, le persone a cui doveva soldi sono andate a Vinovo. E posso provarlo. Fagioli da sempre ha giocato, ha scommesso tutto. Nella sentenza gli hanno detto una specie di messa a lavoro. Per cinque mesi si deve curare, andare ai centri e fare le manifestazioni, se no viene squalificato”. Questo uno dei passaggi dell’intervista a Fabrizio Corona da parte di Nunzia De Girolamo su Rai Tre sul caso delle scommesse: “Fagioli è un caso a parte rispetto a tutti gli altri e io sono contento che abbia patteggia. Fagioli è il primo caso di un ragazzo veramente malato di ludopatia”.