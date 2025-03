Ottava medaglia in Coppa del Mondo, seconda in stagione, per Davide Di Veroli, che è bronzo nella tappa di Marrakech (Marocco). Il 23enne romano delle Fiamme Oro ha iniziato la sua cavalcata con un netto 15-7 nel primo incontro di giornata sul portoghese Frazao. Nel secondo incontro di giornata 15-13 sul francese Correnti per poi eliminare agli ottavi il connazionale Andrea Santarelli (15-13), poi 12^. La vittoria sullo svizzero Hauri (15-7) ha garantito da Di Veroli la medaglia. In semifinale la spunta 15-11 il ceco Jurka. Per quanto concerne gli altri azzurri, 32° Gianpaolo Buzzacchino, 42° Enrico Piatti, 47° Simone Mencarelli, 48° Valerio Cuomo.

Al femminile

Quinto posto per Giulia Rizzi e sesto per Rossella Fiamingo. Doppia sconfitta nei quarti di finale per le due azzurre, che escono di scena rispettivamente contro l’estone Lehis (11-10) e con l’ungherese Muhari (9-8). Buon prova di Federica Isola, che si è classificata 13^ dopo aver perso la sfida tutta in casa Italia con Rizzi. Subito fuori Lucrezia Paulis (30^), Roberta Marzani (32^) e la protagonista dell’ultima stoccata dei Giochi di Parigi Alberta Santuccio (33^). 52^ Nicol Foietta, 59^ Gaia Caforio e 60^ Sara Maria Kowalczyk.

Domani, nell’ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo di spada a Marrakech, sono in programma le due prove a squadre. L’Italia del CT Dario Chiadò al femminile salirà in pedana con il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Federica Isola, Lucrezia Paulis. Il team maschile, invece, sarà formato da Davide Di Veroli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino ed Enrico Piatti.

I risultati degli italiani

Semifinali

Jurka (Cze) b. Di Veroli (ITA) 15-11

Siklosi (Hun) b. Imrek (Usa) 15-11

Quarti di finale

Di Veroli (ITA) b. Hauri (Sui) 15-7

Ottavi di finale

Di Veroli (ITA) b. Santarelli (ITA) 15-13

Tabellone da 32

Santarelli (ITA) b. Freilich (Isr) 15-10

Di Veroli (ITA) b. Correnti (Fra) 15-13

Jurka (Cze) b. Buzzacchino (ITA) 15-11

Tabellone principale da 64

Santarelli (ITA) b. Zhang (Chn) 15-5

Di Veroli (ITA) b. Frazao (Por) 15-7

Buzzacchino (ITA) b. Elsayed (Egy) 15-9

Rubes (Cze) b. Mencarelli (ITA) 13-12

Gally (Fra) b. Piatti (ITA) 15-14

Kwon (Kor) b. Cuomo (ITA) 15-10

Al femminile

Quarti di finale

Muhari (Hun) b. Fiamingo (ITA) 9-8

Lehis (Est) b. Rizzi (ITA) 11-10

Ottavi di finale

Fiamingo (ITA) b. Brych (Pol) 14-13

Rizzi (ITA) b. Isola (ITA) 15-10

Tabellone da 32

Fiamingo (ITA) b. Favre (Sui) 15-13

Rizzi (ITA) b. Chan (Hkg) 14-13

Isola (ITA) b. Nabeth (Fra) 15-12

Muhari (Hun) b. Marzani (ITA) 15-13

Song (Kor) b. Paulis (ITA) 15-5

Tabellone principale da 64

Paulis (ITA) b. Ulltjarn (Swe) 15-14

Marzani (ITA) b. Kim (Kor) 15-10

Fiamingo (ITA) b. Yoshimura (Jpn) 15-10

Xing (Chn) b. Santuccio (ITA) 15-11

Bezhura (Ukr) b. Foietta (ITA) 15-10

Hsieh (Hkg) b. Kowalczyk (ITA) 15-12

Yu (Chn) b. Caforio (ITA) 14-9

Isola (ITA) b. Klasik (Pol) 15-14

Rizzi (ITA) b. Park (Kor) 15-10

Sciabola, Curatoli manca il podio a Budapest

Per la quarta volta in questa stagione – dopo Orleans, Tunisi e Padova – Luca Curatoli chiude ai piedi del podio. L’azzurro perde alla stoccata decisiva (15-14) con il coreano Hansol Ha. Nel suo percorso di gara, il napoletano delle Fiamme Oro aveva battuto prima il kazako Kuralbekuly (15-7) e poi il polacco Stasiak (15-11). Decima piazza, invece, per Michele Gallo. Il portacolori dei Carabinieri, reduce dall’argento del Trofeo Luxardo, ha battuto il polacco Hryciuk (15-11) e l’ungherese Rabb (15-14), cedendo però negli ottavi (15-11) al francese Garrigue. Per quanto riguarda gli altri italiani, 19° Luigi Samele, 24° Pietro Torre, 25° Mattia Rea, 51° Lupo Veccia Scavalli e 56° Dario Cavaliere.

Domani la terza e ultima giornata della Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest con la prova a squadre. L’Italia del CT Andrea Terenzio si schiererà con il quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Dario Cavaliere, entrando in gara nel tabellone da 32 contro l’Azerbaijan alle ore 10.

Al femminile

Fuori agli ottavi di finale Michela Battiston e Benedetta Fusetti al Cairo, chiudendo rispettivamente in 9^ e 16^ posizione.

Battiston è stata fermata dalla greca Georgiadou (15-7) classificandosi 9^, mentre Fusetti è uscita all’ultima stoccata contro la spagnola Navarro (15-14) chiudendo 16^. Out ai sedicesimi Chiara Mormile (battuta 15-13 dall’ungherese Szucs), 29^ alla fine, 34^ Eloisa Passaro, 40^ Martina Criscio, 45^ Manuela Spica, 52^ Claudia Rotili, 59^ Giulia Arpino, 60^ Michela Landi, 61^ Maria Clementina Polli e 62^ Alessia Di Carlo.

Domani in Egitto la prova a squadre per le sciabolatrici. L’Italia del CT Andrea Aquili salirà in pedana negli ottavi di finale contro la Polonia con il quartetto composto da Michela Battiston, Chiara Mormile, Michela Landi e Manuela Spica.

I risultati di giornata degli italiani

Quarti di finale

Ha (Kor) b. Curatoli (ITA) 15-14

Ottavi di finale

Curatoli (ITA) b. Pianfetti (Fra) 15-13

Garrigue (Fra) b. Gallo (ITA) 15-11

Tabellone da 32

Curatoli (ITA) b. Stasiak (Pol) 15-11

Gallo (ITA) b. Rabb (Hun) 15-14

Oh (Kor) b. Rea (ITA) 15-11

Ferjani (Tun) b. Torre (ITA) 15-10

Pianfetti (Fra) b. Samele (ITA) 15-5

Tabellone principale da 64

Rea (ITA) b. Srinualnad (Tha) 15-9

Pakdaman (Iri) b. Veccia Scavalli (ITA) 15-7

Torre (ITA) b. Tsubo (Jpn) 15-7

Samele (ITA) b. Cavaliere (ITA) 15-11

Curatoli (ITA) b. Kuralbekuly (Kaz) 15-7

Gallo (ITA) b. Hryciuk (Pol) 15-11

Al femminile

Ottavi di finale

Georgiadou (Gre) b. Battiston (ITA) 15-7

Navarro (Esp) b. Fusetti B. (ITA) 15-14

Tabellone da 32

Battiston (ITA) b. Kim (Kor) 15-11

Fusetti B. (ITA) b. Pusztai (Hun) 15-14

Szucs (Hun) b. Mormile (ITA) 15-13

Tabellone principale da 64

Battiston (ITA) b. Lin (Chn) 15-14

Kim (Kor) b. Spica (ITA) 15-9

Martin-Portuges (Esp) b. Landi (ITA) 15-12

Choi (Kor) b. Rotili (ITA) 15-10

Ilieva (Bul) b. Polli (ITA) 15-7

Gkountoura (Gre) b. Di Carlo (ITA) 15-9

Clapier (Fra) b. Criscio (ITA) 15-14

Sullivan (Usa) b. Passaro (ITA) 15-7

Mormile (ITA) b. Prikhodko (Kaz) 15-10

Noutcha (Fra) b. Arpino (ITA) 15-7

Fusetti B. (ITA) b. Ivanova (Bul) 15-9