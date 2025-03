Min Woo Lee ha vinto il Texas Children’s Houston Open 2025, torneo del PGA Tour di scena sul percorso del Memorial Park Golf Course (par 70) di Houston. Primo titolo sul circuito americano per il 26enne australiano, che aggiunge questo importante successo a una bacheca che comprende già due vittorie sul DP World Tour. Lee ha chiuso il torneo con un totale di -20 (66 64 63 67), riuscendo a resistere nell’ultima giornata alla prepotente rimonta del numero uno del mondo Scottie Scheffler. Lo statunitense ha infatti dato spettacolo con un giro in 63 risalendo fino al -19 insieme al connazionale Gary Woodland che ha addirittura chiuso in 62 colpi alla pari del finlandese Sami Valimaki che a sua volta è salito fino alla quarta posizione con -17.

Quinto posto a -16 per un quartetto di giocatori composto dall’argentino Alejandro Tosti, dal canadese Taylor Pendrith, dallo statunitense Wyndham Clark e soprattutto dal nordirlandese Rory McIlroy. Il numero due del mondo prosegue l’ottimo momento di forma, dopo le vittorie di Pebble Beach e del The Players, per una marcia di avvicinamento che a dieci giorni dall’inizio del Masters di Augusta sembra mettere Rory in ottima posizione. Nonostante i successi degli ultimi anni, McIlroy non vince un Major dal 2014 e sogna di indossare per la prima volta la giacca verde che spetta ai vincitori di Augusta per completare così il Career Grand Slam. Tra i grandi avversari ci sarà sicuramente Scheffler, che ha vinto il Masters nel 2022 e nel 2024.

Gli italiani: Manassero 39°, Molinari fuori al taglio

Altro taglio superato per Matteo Manassero, che alla settima apparizione sul PGA Tour in questa stagione archivia un 39° posto finale con il totale di -7 (68 69 68 68). Per il veneto classe 1993 oggi un giro molto pulito con due birdie e nessun bogey sulla carta, anche se per risalire davvero i ranking della FedEx Cup serviranno risultati di peso nelle prossime uscite oltreoceano. Non aveva invece passato il taglio di metà gara Francesco Molinari, che ha mancato l’accesso al weekend per ben cinque colpi non andando oltre il +2 complessivo nell’arco delle 36 buche iniziali.

Entrambi gli italiani saranno della partita anche nel prossimo torneo del PGA Tour. Da giovedì 3 aprile sarà infatti la volta del Valero Texas Open, ultimo appuntamento prima del Masters di Augusta. Il primo Major della stagione sarà di scena dal 10 al 13 aprile prossimi.