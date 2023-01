Scherma, undici azzurri entrano nel tabellone principale del fioretto di Parigi

Il commissario tecnico della Nazionale di fioretto, Stefano Cerioni, ha diramato la lista degli otto convocati per la prima giornata della prova di Coppa del Mondo di Parigi, che si aggiungono a Tommaso Marini, Alessio Foconi e Daniele Garozzo. Questi tre sono già ammessi di diretto al tabellone principale del Challenge International de Paris, che prenderà il via sabato. Dopo la fase a gironi hanno staccato il pass per la fase principale anche Giorgio Avola, Edoardo Luperi e Guillaume Bianchi.

Damiano Rosatelli, Giulio Lombardi, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Filippo Macchi, invece, grazie alle vittorie conquistate nei turni preliminari hanno staccato il pass per il tabellone principale da 64; fuori dai giochi nel turno dei 128 Tommaso Martini, ko nel derby tutto italiano con Davide Filippi. La tappa di Coppa del Mondo di fioretto nella capitale francese continuerà poi domani con le fasi preliminari della prova femminile, la novità di quest’anno nella storica kermesse transalpina. Sabato sarà la giornata clou di entrambe le competizioni individuali, mentre domenica andranno in scena le due gare a squadre.