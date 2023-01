Fiorentina-Sampdoria, il gol di Barak: mancino volante e vantaggio viola (VIDEO)

di Marzia Bosco 18

Fiorentina e Sampdoria in lotta per il passaggio del turno di Coppa Italia. Viola in vantaggio al 25esimo minuto di gioco del primo tempo, grazie alla rete messa a segno da Barak. Dagli sviluppi di un calcio di punizione, e dopo vari rimpalli, è il centrocampista ceco a mettere a segno una rete con un mancino volante.