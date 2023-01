Torino, Cairo: “Felici della vittoria in Coppa Italia. Scontri tra tifosi? Contro le limitazioni”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ai microfono di Radio24, all’indomani del successo in Coppa Italia sul Milan che ha permesso alla squadra granata di qualificarsi ai quarti di finale della competizione. “Nei primi 70 minuti abbiamo condotto la partita facendo bene, poi in dieci ci siamo un filo abbassati, ma non rinunciando a giocare, come dimostrano le occasioni avute con Linetty e Lukic, poi è arrivato il gol. Questa vittoria ci dà molta gioia”.

Poi ha continuato:. “Siamo da 11 anni di fila in A, abbiamo fatti due settimi posti, ma ora siamo in una condizione per cui ci piacerebbe fare qualcosina in più, abbiamo un bravissimo mister e che lavora bene con i giovani. Ha un carattere forte che gli ha consentito di creare una squadra vogliosa, che va all’attacco, credo che siamo tra i primi nel recuperare la palla, con lui c’è un bel rapporto e ieri c’è stato un abbraccio bello e affettuoso”. Il numero 1 del club ha poi concluso: “Ci siamo goduti questa vittoria, ma ora dobbiamo pensare alla gara di domenica che per noi è molto importante per dare continuità alle prestazioni, una cosa per volta”. E sugli scontri tra tifosi: “La violenza è orribile, ma è un peccato limitare la libertà delle persone che vogliono vedere una partita, credo ci voglia più controllo e più attenzione, questi incontri strani tra le tifoserie in Autogrill non devono avvenire. Mi dispiacerebbe se ci fossero limitazioni per i tifosi, credo che questa misura debba essere l’ultimissima spiaggia”.