Scherma, strepitosa Favaretto: oro nella Coppa del Mondo di fioretto femminile a Tbilisi

Trionfo di Martina Favaretto nella prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Tbilisi. È il secondo successo stagionale per la fiorettista veneta che si ripete dopo la vittoria dello scorso febbraio al Cairo: una gara capolavoro per l’atleta delle Fiamme Oro, in una competizione valida per la Qualifica Olimpica individuale a Parigi 2024 in attesa della prova a squadre di domani, in cui farà parte del quartetto del CT Stefano Cerioni.

La giornata di Favaretto è iniziata con la vittoria nei trentaduesimi di finale (15-10) contro l’ungherese Pasztor. Ai sedicesimi, poi, l’azzurra ha avuto la meglio sulla canadese Guo 15-12, approdando tra le migliori sedici. Negli ottavi di finale, la poliziotta ha battuto la statunitense Scruggs con un netto 15-6. Ancor più larga la vittoria che ha permesso a Martina di entrare in corsa per le medaglie: la giapponese Miyawaki è stata, infatti, superata per 15-2. In semifinale, contro la numero 2 del mondo Thibus, è arrivato il successo dopo un match che l’ha vista avanti fin dall’inizio e chiuso 15-11. In finale, ecco il capolavoro di Favaretto: contro la tedesca Sauer, che aveva conquistato il GP di Shangai di 15 giorni fa, una vittoria senza storia per 15-4, dopo un 11-0 iniziale che ha tolto ogni velleità di vittoria per l’avversaria fin dalle prime battute.

Si sono fermate agli ottavi Alice Volpi ed Erica Cipressa, rispettivamente nona e decima classificata. La toscana ha iniziato il proprio percorso battendo l’ucraina Petrova per 15-8 e la nipponica Iwamoto 15-11. Poi, l’atleta delle Fiamme Oro ha incassato una sconfitta dalla cinese Shi con il punteggio di 15-14. Per Cipressa, invece, vittorie contro la francese Nayl per 15-12 e nel derby contro Anna Cristino con il punteggio di 15-12. La corsa di Cipressa si è interrotta contro la giapponese Miyawaki (15-6). Di seguito, i piazzamenti delle altre italiane impegnate in Georgia: 20esima Martina Batini, 21esime Anna Cristino e Martina Sinigalia, 29esima Camilla Mancini, 34esima Francesca Palumbo, 45esima Carlotta Ferrari e 47esima Aurora Grandis.