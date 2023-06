Roland Garros 2023, Cocciaretto si ferma al terzo turno: Pera si impone in due set

Elisabetta Cocciaretto esce sconfitta in due set dal match di terzo turno contro Bernarda Pera e saluta il Roland Garros 2023. Non riesce l’azzurra a conquistare per la prima volta in carriera la seconda settimana in un torneo dello slam, cedendo con il punteggio di 6-4 7-6(2) al termine di una partita di certo non bella, condizionata da un po’ di tensione da ambo le parti e anche qualche acciacco fisico per la marchigiana. Una fiera del break, dato che al termine dell’incontro saranno solamente sei i turni di servizio tenuti su 24. C’è rammarico, il match era alla portata e soprattutto sia nel primo che nel secondo parziale è sempre stata Elisabetta a ritrovarsi avanti nel punteggio, senza però mai riuscire ad allungare sull’avversaria.

LA PARTITA – Le due giocatrici tengono i rispettivi primi turni di battuta, entrambe ai vantaggi per andare sull’1-1. Da quel momento chi comanda, almeno nel punteggio, è l’azzurra, che per ben tre volte sale in vantaggio di un break, ma senza mai riuscire ad allungare. Sul 4-3 Elisabetta esce anche dal campo, tornando qualche minuto dopo con una vistosa fasciatura alla coscia destra. In totale sono sei i break consecutivi che portano al 4-4, quando Pera è la prima ad invertire la rotta tenendo il suo turno di battuta. Non ci riesce invece Cocciaretto, che cede il set per 6-4.

Il secondo parziale si sviluppa in modo abbastanza simile. In questo caso arrivano otto servizi persi di fila dalle due tenniste, con Elisabetta che si è trovata avanti sull’1-0, 2-1, 3-2 e poi 4-3. Come nel primo parziale è Pera a tenere per prima la battuta e salire sul 5-4, ma questa volta l’azzurra si salva e riesce ad impattare sul 5-5. Fa poi lo stesso sul 5-6, portando la frazione al tie-break. Qui la statunitense si porta subito avanti di un mini-break, va al cambio campo sul 4-2 e chiude per 7 a 2 conquistando gli ottavi di finale.