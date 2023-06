Pagelle Manchester City-Manchester United 2-1: voti e tabellino finale FA CUP 2022/23

Il City insegue il Treble. Ora manca solo la Champions League. Con una prestazione superba di Gundogan, ma anche di tutta la squadra il City passa sul Manchester United nella finale di FA CUP per 2-1 grazie proprio alla doppietta del centrocampista tedesco. Per lo United non basta una grande prestazione di Bruno Fernandes, autore del gol e di una prestazione totale. Deludono Eriksen e De Gea.

Gli HIGHLIGHTS DEL MATCH

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ortega 7; Walker 6,5 (95′ Laporte SV), Dias 6,5, Akanji 6,5; Stones 7, Rodri 7; B. Silva 6,5, De Bruyne 6 (76′ Foden 6,5), Gundogan 9, Grealish 5,5 (89′ Aké SV); Haaland 6. All. Guardiola 7.5

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea 4; Wan-Bissaka 5,5, Varane 6, Lindelof 5,5 (83′ McTominay 6), Shaw 6; Casemiro 6,5, Fred 5,5; B. Fernandes 7, Eriksen 5 (62′ Garnacho 6), Sancho 5 (78′ Weghorst SV); Rashford 5. All. Ten Hag 6.

Ammoniti: Wan Bissaka (MU), Fred (MU), Ortega (MC), Rodri (MC)