Scherma, spada: quattro azzurri qualificati nel tabellone principale a Doha

Sono quattro gli spadisti italiani qualificati per il tabellone principale maschile del Grand Prix di spada a Doha, dove domani andrà in scena la giornata clou. Ai tre azzurri già ammessi per diritto di ranking Davide Di Veroli, Federico Vismara e Valerio Cuomo, si è aggiunto anche Marco Paganelli dopo le qualificazioni. Si ferma nell’ultimo turno preliminare invece la corsa di Giulio Gaetani, Giacomo Paolini e Simone Mencarelli. Out nel tabellone da 128 Filippo Armaleo, William Sica e Luca Diliberto, stop nel primo turno preliminare per Gianpaolo Buzzacchino. Oltre alle prove maschili, domani andrà in scena la terza giornata anche con i tabellone principale femminile, con 6 azzurre presenti: Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Federica Isola, Giulia Rizzi e Sara Maria Kowalczyk.