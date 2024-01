Roma, ufficiale Angelino: “Non ho mai esitato ad accettare”

La Roma ufficializza l’acquisto di Angelino dal Lipsia a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. Queste le prime parole da giocatore giallorosso del laterale spagnolo: “Quando ho sentito pronunciare la parola Roma, non ho avuto la minima esitazione. Sono orgoglioso di entrare a far parte di un grande club, con un’incredibile storia alle spalle e una squadra ricca di campioni: non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni e di mettermi a loro disposizione“. Il GM dimissionario Tiago Pinto ha poi aggiunto: “Con lui diamo il benvenuto a un calciatore nel pieno della maturità calcistica: riteniamo che le sue caratteristiche tecniche, unite al bagaglio di esperienze che ha accumulato nelle leghe europee più competitive, possano sposarsi con la nostra rosa e accrescerne il potenziale“. Angelino ha scelto di indossare la maglia numero 69.