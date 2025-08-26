Dal 2 al 7 settembre tredici azzurri in pedana in Corea del Sud. Capodelegazione Bebe Vio Grandis

La Nazionale italiana paralimpica di scherma ha terminato a L’Aquila l’ultimo collegiale prima della partenza per la Corea del Sud, dove dal 2 al 7 settembre andranno in scena i Campionati del Mondo di scherma in carrozzina Iksan 2025.

Saranno 13 gli azzurri impegnati in pedana, accompagnati dai Commissari tecnici Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada), che al termine del ritiro hanno espresso piena soddisfazione:

“Il gruppo ha lavorato con motivazione e grinta, siamo pronti a iniziare un nuovo percorso. Per tanti giovani sarà la prima esperienza in una manifestazione internazionale di questo livello, ma avranno accanto compagni già titolati, veri punti di riferimento” hanno dichiarato i CT.

A guidare la delegazione azzurra in Corea sarà Bebe Vio Grandis, nella sua nuova veste di componente del Consiglio federale FIS.

I ringraziamenti a L’Aquila

Il raduno è stato ospitato nell’ambito del programma “L’Aquila Insieme per lo Sport 2025”. L’assessore comunale allo Sport, Vito Colonna, ha sottolineato: “La presenza della Nazionale paralimpica ha rappresentato un momento di grande valore umano e sportivo. I nostri campioni hanno portato un messaggio di inclusione e solidarietà che va oltre il campo di gara”.

I convocati azzurri

Matteo Betti (Cat. A – fioretto maschile individuale e a squadre)

Mattia Galvagno (Cat. A – fioretto individuale, sciabola individuale e a squadre)

Sofia Garnero (Cat. A – fioretto individuale e a squadre, spada individuale)

Edoardo Giordan (Cat. A – sciabola individuale e a squadre, spada individuale e a squadre)

Andrea Jacquier (Cat. B – sciabola individuale, spada individuale)

Emanuele Lambertini (Cat. A – fioretto individuale e a squadre, spada individuale e a squadre)

Julia Markowska (Cat. B – sciabola individuale e a squadre, spada individuale)

Michele Massa (Cat. B – fioretto individuale e a squadre, spada individuale e a squadre)

Andreea Mogos (Cat. B – fioretto individuale e a squadre, sciabola individuale e a squadre)

Gianmarco Paolucci (Cat. B – fioretto individuale, sciabola individuale e a squadre)

Luca Platania (Cat. A – fioretto individuale, spada individuale e a squadre)

Leonardo Rigo (Cat. C – fioretto individuale, spada individuale)

Loredana Trigilia (Cat. A – fioretto individuale e a squadre, sciabola individuale e a squadre)

Staff e supporto

La delegazione sarà completata da Giancarlo Duranti (direttore tecnico), i tecnici Giuseppe Costanzo, Daniele Pantoni, Tommaso Chiappelli, il preparatore atletico Giuseppe Cerqua, il tecnico delle armi Stefano Formenti, il medico Nicolò Piacentini e il fisioterapista Elia Sargenti.

Il calendario