Il campione olimpico e iridato fermato da una lesione muscolare: “Decisione dolorosa, ma penso a Los Angeles 2028”.

Niente Mondiali per Massimo Stano. Il marciatore azzurro, oro olimpico a Tokyo 2021 nella 20 km e campione del mondo 2022 nella 35 km, non sarà presente alla rassegna iridata in programma dal 13 al 21 settembre nella capitale giapponese. A fermarlo è una lesione al bicipite femorale sinistro, che non ha consentito il pieno recupero.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

“Sono molto dispiaciuto e triste – ha dichiarato Stano –. Abbiamo valutato ogni possibilità con il mio coach Patrizio Parcesepe, la Federazione e le Fiamme Oro, ma è la scelta più giusta. Da inizio luglio non riesco ad allenarmi come vorrei e gli ultimi lavori non mi hanno dato certezze. Un Mondiale sottotono non avrebbe senso: rischierei anche un infortunio più grave. L’obiettivo resta Los Angeles 2028”.

La stagione

Prima dello stop, Stano aveva comunque lasciato il segno: a maggio, agli Europei a squadre di Podebrady, ha siglato il record del mondo della 35 km con il tempo di 2h20:43; a giugno, nella 20 km di La Coruña, ha chiuso in 1h18:25, confermandosi tra i migliori interpreti della disciplina.

La rinuncia al Mondiale rappresenta un duro colpo per la spedizione azzurra, che perde uno dei suoi leader più carismatici e vincenti, ma lo stesso Stano guarda avanti con determinazione: “Il sogno olimpico è ancora vivo, Los Angeles è l’obiettivo”.