Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre Sky e NOW trasmettono in diretta esclusiva il GP degli Stati Uniti di Formula 1, il GP d’Australia della MotoGP, l’ultimo round Superbike in Spagna e il Rally dell’Europa Centrale.

Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con una nuova tappa del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio degli Stati Uniti, quarto GP della stagione con la Sprint da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 20.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì prima sessione di prove libere alle 19.30, con le qualifiche Sprint in programma alle 23.30. Sabato, alle 19, si assegnano i primi punti con la Sprint, preludio della lotta per la pole che scatta alle 23. Domenica, alle 21 al via la gara.

Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

MOTOMONDIALE A IN AUSTRALIA

Appuntamento notturno per la MotoGP, impegnata nel diciannovesimo appuntamento della stagione 2025 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. A Phillip Island, è tempo del Gran Premio d’Australia, con la conferenza stampa piloti giovedì alle 7 del mattino. Sessioni di prove libere in programma nella notte tra giovedì e mercoledì: all’1.40 la prima, mentre le prequalifiche inizieranno alle 6. Seconda sessione di prove libere nella notte tra venerdì e sabato, all’1, mentre all’1.45 si torna in pista per le qualifiche. Il sabato mattina si apre con la sprint alle 6, mentre la gara è programmata alle 5 di domenica mattina (repliche alle 8, alle 16 e alle 20). Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

SBK IN SPAGNA

Ultimo appuntamento stagionale per il mondiale Superbike che vola a Jerez de la Frontera per il Round di Spagna, appuntamento cruciale per l’assegnazione del titolo. Il weekend di sfida tra il leader del campionato Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega scatta venerdì con le Prove Libere (alle 10.30 la prima sessione, alle 14.55 la seconda). Sabato, alle 10.55, è tempo di Superpole, mentre alle 14 sarà il momento di Gara 1. Domenica alle 11 la Superpole race, mentre Gara 2 che chiude ufficialmente la stagione scatterà alle 14. Tutto il weekend di Jerez sarà su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con anche gli appuntamenti di Supersport e Supersport 300.

WRC IN EUROPA

Torna in Europa il mondiale Rally, con l’appuntamento dell’Europa Centrale. Prima TV Stage giovedì alle 18 su Sky Sport Max e NOW. Due nuove frazioni da vivere sabato: Alle 10.30 la seconda TV Stage (Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW), mentre alle 14 la terza (Sky Sport Arena, Sky Sport F1 e NOW). Domenica gran finale, con la quarta TV Stage alle 10 e la Powerstage conclusiva alle 13 su Sky Sport Max e NOW.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP DEGLI STATI UNITI LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

Giovedì 16 ottobre

Ore 20.30: Conferenza stampa piloti

Ore 23.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 17 ottobre

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 00.30: Paddock Live

Ore 1: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 18 ottobre

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 19: F1 – Sprint

Ore 20: Paddock Live

Ore 22.15: Warm Up

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23: F1 – Qualifiche

Ore 00.15: Paddock Live

Domenica 19 ottobre

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21: F1 – Gara

Ore 23: Paddock Live Post-Gara

Ore 23.30: Debriefing

Ore 00: Notebook

Ore 00.15: Race Anatomy

MOTOMONDIALE: GP D’AUSTRALIA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

Giovedì 16 ottobre

Ore 7: Conferenza Stampa Piloti

Ore 14.30: Racebook

Notte giovedì 16 – venerdì 17 ottobre

Ore 23.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 00.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 1.40: MotoGP -Prove Libere 1

Ore 2.40: Paddock Live

Ore 4.10: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 5: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 6: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 7.15: Paddock Live Show

Ore 7.45: Talent Time

Notte venerdì 17 – sabato 18 ottobre

Ore 23.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 00.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 1.05: MotoGP – Prove Libere 2

Ore 1.45: MotoGP – Qualifiche

Ore 3.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 4.40: Moto2 – Qualifiche

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: MotoGP – Sprint

Ore 6.45: Paddock Live Show

Ore 7.30: Talent Time

Notte sabato 18 – domenica 19 ottobre

Ore 00.35: Warm Up MotoGP

Ore 1: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 1.30: Paddock Live

Ore 2: Moto3 – Gara

Ore 3: Paddock Live

Ore 3.15: Moto2 – Gara

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: Grid

Ore 5: MotoGP – Gara

Ore 6: Zona Rossa

Ore 7: Race Anatomy

Ore 8: MotoGP – Gara (replica)

Ore 16: MotoGP – Gara (replica)

Ore 20: MotoGP – Gara (replica)

SBK: IL ROUND DI SPAGNA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

Venerdì 17 ottobre

Ore 10.30: Superbike – Prove Libere 1

Ore 13.25: WCR – Superpole

Ore 14.05: Supersport 300 – Superpole

Ore 14.55: Superbike – Prove Libere 2

Ore 15.55: Supersport – Superpole

Sabato 18 ottobre

Ore 10.55: Superbike – Superpole

Ore 11.45: WCR – Gara 1

Ore 12.40: Supersport 300 – Gara 1

Ore 13.45: pre-Superbike

Ore 14: Superbike – Gara 1

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport 300 – Gara 1

Domenica 19 ottobre

Ore 10.45: pre-Superbike

Ore 11: Superbike – Superpole Race

Ore 11.15: post gara

Ore 11.45: WCR – Gara 2

Ore 12.40: Supersport 300 – Gara 2

Ore 13.45: pre-Superbike

Ore 14: Superbike – Gara 2

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 2

WRC: RALLY DELL’EUROPA CENTALE LIVE SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Giovedì 16 ottobre

Ore 18: TV Stage 1 (Sky Sport Max e NOW)

Sabato 18 ottobre

Ore 10.30: TV Stage 2 (Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW)

Ore 14: TV Stage 3 (Sky Sport Arena, Sky Sport F1 e NOW)

Domenica 19 ottobre

Ore 10: TV Stage 4 (Sky Sport Max e NOW)

Ore 13: TV Stage 5 (Sky Sport Max e NOW)