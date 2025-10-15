Zambo Anguissa potrebbe presto salutare definitivamente il Napoli per una nuova avventura: Antonio Conte furioso

È iniziata una nuova settimana di lavoro per il Napoli, che attende il rientro di tutti i nazionali convocati dalle rispettive selezioni per le recenti gare internazionali. In attesa del ritorno completo della rosa a disposizione, Antonio Conte ha comunque scelto di dare il via agli allenamenti, concentrandosi già sui prossimi impegni tra campionato e Champions League.

Tuttavia, a preoccupare maggiormente in queste ore non è tanto la situazione tecnica quanto quella legata al futuro di Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense potrebbe essere vicino all’addio, e la prospettiva di una sua partenza rischia di far infuriare il tecnico salentino.

Napoli, Anguissa vicino all’addio? Conte furioso

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dalla testata turca Sabah, il Galatasaray avrebbe messo Anguissa nel mirino in vista della sessione invernale di calciomercato.

La conferma arriva anche dal noto giornalista Ali Naci Küçük, intervenuto a Futbol Arena: “Gli obiettivi del Galatasaray a centrocampo sono Onyedika e Anguissa. L’allenatore Okan Buruk apprezza molto il giocatore del Napoli, è esattamente il profilo che cerca. Inoltre, l’agente di Anguissa è lo stesso di Singo: il club vede questa come un’opportunità concreta di trasferimento. Si dice che Anguissa potrebbe avere un impatto simile a quello avuto da Singo in Süper Lig. Se il Galatasaray dovesse qualificarsi tra le prime 24 in Champions League, proverà a chiudere l’affare“.

Anche FotoMac ha rilanciato la notizia, confermando: “Il Galatasaray punta ad ingaggiare un giocatore forte fisicamente. La dirigenza del Galatasaray, proseguendo gli sforzi in questa direzione, tratterà nuovamente con il Napoli, con il quale ha avuto notevoli problemi nell’affare Osimhen a inizio stagione. Frank Anguissa, che gioca per il club italiano, è tra i centrocampisti più ambiti dal tecnico Okan Buruk. Il centrocampista camerunense, 29 anni, è nel mirino nel mercato di gennaio.”

“Il talentuoso giocatore, dotato di un fisico possente e di uno spirito competitivo, oltre a una spiccata capacità realizzativa, ha un valore di mercato di 27 milioni di euro. Con un anno e mezzo di contratto, i giallorossi sono ansiosi di ingaggiare Anguissa ad un prezzo inferiore e incontreranno nuovamente il presidente del Napoli De Laurentiis. È curioso sapere quale sarà l’atteggiamento questa volta del presidente del Napoli, che ha creato difficoltà nel trasferimento di Osimhen, e se non si otterrà alcun risultato, la strada si sposterà su Onyedika, che gioca nel Club Brugge”, ha poi concluso FotoMac.

La prospettiva di perdere un elemento chiave come Anguissa a stagione in corso non può lasciare indifferente Antonio Conte, sia per il fatto che ha sempre considerato il camerunense una pedina fondamentale per l’equilibrio della sua mediana, ma soprattutto alla luce di un possibile incontro del club turco con il Presidente De Laurentiis. Il futuro di Anguissa è ancora tutto da scrivere, ma gennaio potrebbe riservare colpi di scena.