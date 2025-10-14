Bella vittoria dell’Italia che si qualifica almeno per i Playoff per i Mondiali del 2026. Buone prove di Calhanoglu e Yildiz.

Con una rete per tempo Mateo Retegui trascina l’Italia nella vittoria ad Udine contro Israele, guadagnandosi cosi il secondo posto nel girone e il pass per i Playoff per i Mondiali del 2026. In un clima abbastanza surreale per uno stadio mezzo vuoto e gli scontri per vicende extra calcistiche l’Italia fa il suo ed arriverà almeno a giocarsi la qualificazione per il torneo più importante a livello nazionale.

Qualificazioni Mondiali 2026, ok tutte le big

Dopo una brusca partenza l’Italia sblocca la sfida contro Israele grazie ad un calcio di rigore e questa volta Retegui non sbaglia ed insacca dietro il portiere. Nella ripresa l’italo argentino insacca con un’autentica perla da fuori area e chiude di fatto i giochi. Nel finale c’è gloria anche per Mancini che segna di testa. Tante emozioni anche nelle altre sfide di giornata ma le big non sbagliano e non c’è nessuna grande sorpresa nelle sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Merino trascina la Spagna contro la Bulgaria mentre gran bella prova della Turchia che annichilisce la Georgia trascinata da Kenan Yildiz ancora a segno e un ottimo Calhanoglu, autore di due assist.

Goleada dell’Inghilterra con il solito Kane e un roboante 5 a 0 in Estonia. Pari a sorpresa invece per il Portogallo a cui non basta il solito Cristiano Ronaldo, trascinatore con una doppietta. Termina 2 a 2 per la Nazionale lusitana, vediamo tutti i risultati di giornata: