Amichevoli internazionali dai due volti per le milanesi: l’argentino trascina l’Albiceleste nel 6-0 a Portorico, l’americano costretto a uscire per un problema muscolare durante Usa-Australia.

Dai campi oltreoceano arrivano sensazioni opposte per le due milanesi. L’Inter sorride: Lautaro Martinez ha firmato una doppietta nello show dell’Argentina, capace di travolgere 6-0 il Portorico a Fort Lauderdale. L’attaccante è entrato nella ripresa e in mezz’ora ha messo la sua firma due volte, suggellando la serata di gala di Lionel Messi, autore di due assist (uno delizioso di tacco) e protagonista per 90 minuti.

Il Milan invece trema. Negli Stati Uniti, al Dick’s Sporting Goods Park di Commerce City, la nazionale americana ha ribaltato l’Australia 2-1 grazie alla doppietta di Wright, ma la vittoria è passata in secondo piano per l’infortunio di Christian Pulisic. L’esterno rossonero si è fermato alla mezz’ora toccandosi il bicipite femorale della coscia destra. «Ha avvertito qualcosa, domani volerà in Italia per accertamenti», ha spiegato il ct USA Mauricio Pochettino.

Negli altri test internazionali: 0-0 tra Canada e Colombia (rete annullata a Jonathan David) e 1-1 fra Messico ed Ecuador, con Berterame a segno per El Tri e Alcivar a pareggiare dal dischetto.