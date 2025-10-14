Sorprendenti parole riguardo il campione di ciclismo Tadej Pogacar. Nessuno se lo aspettava, ma l’avversario è stato schietto.

Il campione sloveno Tadej Pogacar sta riscrivendo le leggi del ciclismo vincendo praticamente sempre ed ovunque. Il ciclista negli ultimi anni si è messo in mostra vincendo diverse corse a tappe, in passato anche Giro d’Italia oltre al solito Tour de France, ma da quest’anno sembra imbattibile anche nelle corse di un giorno e gli avversari non possono davvero nulla. Aumentano i giorni e aumenta la rassegnazione all’interno del circuito ciclistico.

Sorpresa Pogacar, l’annuncio spiazza tutti

Pogacar vince quasi praticamente in ogni gara in cui corre e questa situazione appassiona i tifosi ma un pò meno i rivali e c’è chi dice che iniziano ad essere un pò stufi all’interno del circuito ciclistico. A dimostrare le difficoltà di questa situazione sono le parole di Remco Evenepoel, uno dei suoi più grandi rivali e che ha candidamente ammesso quali sono i problemi in questo momento. Nel post gara del Giro di Lombardia Evenepoel ha chiarito:

“Quelli della UAE già stavano pedalando ad alta velocità ed anche noi, ma non c’era niente che potessimo fare, si trattava di sopravvivere. Semplicemente Tadej è stato di nuovo eccezionale” e uno dei suoi più grandi rivali ha ammesso la sua superiorità. Evenepoel ha fatto anche una battuta riguardo questa superiorità ma che denota l’abbattimento degli avversari: “Forse dovrei chiedere a Tadej di ritirarsi tra due anni, o anche l’anno prossimo” e ovviamente lo ha detto scherzando ma in fondo anche questo appare il pensiero comune.

Insomma tutti i rivali nel circuito sperano che Pogacar non partecipi a quella determinata corsa e in fondo sperano che i rumors – avvenuti in particolare qualche mese fa – sul ritiro siano reali.