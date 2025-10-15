Il gesto di Jannik Sinner ha fatto rapidamente il giro del web e ha commosso tutti i fan del campione italiano: lo ha fatto al supermercato.

Le immagini di Jannik Sinner costretto a lasciare il campo aiutato dal suo staff a causa dei crampi hanno fatto male a tutti gli appassionati di tennis. Il numero 2 al mondo, dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Pechino, ha dovuto abbandonare il Masters 1000 di Shanghai già nel secondo match contro Griekspoor. Ma come sta ora il 24enne di San Candido?

In tantissimi chiedono notizie sulle condizioni fisiche di Sinner e sperano che il campione italiano abbia recuperato la piena forma per affrontare i prossimi tornei e prepararsi al meglio soprattutto in vista delle ATP Finals di Torino. Sinner è atteso anche dal Six Kings Slam, il torneo di esibizione che si svolge a Riad, in Arabia Saudita: l’evento prende il via proprio oggi con Jannik – campione in carica – regolarmente in campo.

I dubbi sulla sua forma fisica sono quindi completamente azzerati. Proprio in queste ore i fan sono venuti a conoscenza di un gesto che conferma non solo il pieno recupero di Sinner ma anche la sua straordinaria gentilezza. Il signor Ginetto, titolare della Pasticceria D’Azeglio di Parma, ha raccontato alla Gazzetta di Parma di aver incontrato per caso Sinner a Monte Carlo.

Sinner commuove ancora, il gesto è dolcissimo: “Ci penso io”

Il signor Ginetto si trovava in vacanza nel Principato: mentre era in un supermercato si è accorto che quello vicino a lui era proprio Jannik Sinner. “L’ho chiamato per nome e lui si è girato subito con un sorriso. Era proprio lui, lì, a fare la spesa come una persona qualsiasi”, ha raccontato il titolare della Pasticceria D’Azeglio. Quando lui e sua moglie hanno chiesto a Sinner di poter scattare un selfie l’emozione è stata tanta.

“Eravamo talmente emozionati da non riuscire nemmeno a trovare il tasto giusto sul telefono!”, rivela il pasticcere. Sinner, resosi conto dell’agitazione della coppia, si è offerto per scattare la foto: “Se permettete ci penso io“, le parole di Jannik, come sempre disponibilissimo con i suoi tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Game. Set. Sinner (@gamesetsinner)

Il signor Ginetto, sottolineando quanto il campione italiano sia “squisito e gentile“, ha poi aggiunto che Sinner li ha rassicurati sulle sue condizioni fisiche: “Adesso sto bene“, ha detto il numero 2 della classifica ATP al pasticcere e a sua moglie. Non poteva esserci notizia migliore per tutti i fan: Jannik è pronto per vivere un grande finale di stagione.