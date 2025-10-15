DP World Tour, tre azzurri al via in India: il torneo in diretta su Sky e NOW
Da domani a domenica 19 ottobre il “DP World India Championship” sul percorso del Delhi Golf Club. In gara Migliozzi, Pavan e De Leo, con la copertura integrale su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.
Il grande golf del DP World Tour sbarca in India. Da domani, giovedì 16 ottobre, a domenica 19 ottobre, riflettori puntati sul DP World India Championship, in programma al prestigioso Delhi Golf Club di New Delhi, con la copertura televisiva integrale di Sky Sport Golf e in streaming su NOW.
Saranno tre gli italiani al via: Guido Migliozzi, reduce da un avvio di stagione solido, Andrea Pavan, già vincitore di due tornei sul circuito, e il giovane Gregorio De Leo, che cerca conferme a livello internazionale.
La squadra di telecronisti Sky sarà composta da Silvio Grappasonni, Claudio Viganò, Michele Gallerani e Marco Cogliati, pronti a raccontare ogni colpo della sfida indiana.
La programmazione su Sky e NOW
Giovedì 16 ottobre: 7.30 – 13.30 (Sky Sport Golf, NOW)
Venerdì 17 ottobre: 8.30 – 13.30 (Sky Sport Golf, NOW)
Sabato 18 ottobre: 8.30 – 13.30 (Sky Sport Golf, NOW)
Domenica 19 ottobre: 8.00 – 13.00 (Sky Sport Golf, NOW)