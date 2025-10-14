Il ct campione del mondo blinda il trequartista della Roma e allontana l’ipotesi di una convocazione azzurra: “È nei nostri radar, crediamo nelle sue qualità”.

Matías Soulé resta nel mirino della Selección. Dopo settimane di indiscrezioni e l’eco delle parole del suo agente, Lionel Scaloni ha spento ogni dubbio alla vigilia dell’amichevole con Porto Rico a Miami.

“In Federcalcio non ci hanno mai davvero pensato – sottolinea Italpress – e anche Rino Gattuso non ha preso in considerazione l’idea di convocarlo. Ci aveva riflettuto Luciano Spalletti, ma il fantasista oggi alla Roma aveva risposto: ‘No grazie, aspetto l’Albiceleste’”.

Ora la conferma è arrivata direttamente dal ct campione del mondo: “Soulé è nei nostri radar così come altri ragazzi che seguiamo, credendo nelle loro qualità e nella possibilità di poter portare in Nazionale il loro contributo. Sono giocatori che hanno un futuro nella nostra Selección”.

Un messaggio che mette a tacere i rumors su un possibile approdo azzurro del 21enne ex Juve, che con la maglia giallorossa sta vivendo la stagione della consacrazione.