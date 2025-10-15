Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha messo le cose in chiaro per quanto riguarda il futuro di George Russell.

Nell’arco di questa stagione si sono susseguite molte voci in merito all’interesse della Mercedes per Max Verstappen. Una suggestione e nulla più, a quanto pare. La scuderia tedesca capeggiata da Toto Wolff, infatti, ha deciso di mettere le cose in chiaro per quanto concerne l’imminente futuro. Il team principal della Mercedes ha preso una posizione inequivocabile sul suo pilota numero uno, George Russell. L’annuncio fatt da Wolff non lascia spazio ad interpretazioni.

Mercedes, deciso il futuro di Russell: le parole di Toto Wolff

La Mercedes sembra non aver più dubbi su chi sarà la coppia di piloti in vista della prossima stagione. Almeno per il 2026, il team tedesco si affiderà ancora una volta al tandem formato da George Russell e Kimi Antonelli, sopratutto alla luce delle ottime prestazioni registrate in questo frangente di campionato.

Dopo le diverse voci, la Mercedes di assumere una posizione chiara sul futuro di George Russell. A Singapore, il pilota britannico si è preso totalmente la scena, ottenendo pole position e vittoria del GP. Lo stesso Russell ha parlato di rinnovo ad un passo. Dichiarazioni successivamente sottolineate proprio dal team principal della Mercedes, Toto Wolff.

Il capo della scuderia tedesca ha fatto un’importante annuncio ai microfoni di Sky Sports Uk: “Siamo molto vicini. Dal punto di vista contrattuale, le belle cose richiedono tempo. Ma si tratta di dettagli, non di questioni di grande rilevanza”. Nel corso di questa stagione, George Russell ha totalizzato sin qui 237 punti. Il britannico è quarto nelle classifica piloti: insieme a Kimi (88 punti) ha trascinato la Mercedes al secondo posto nella graduatoria dei Costruttori.