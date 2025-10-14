Il video con protagonista Federica Pellegrini ha fatto rapidamente il giro del web: la Divina non le ha mandate a dire.

Dopo aver collezionato successi su successi nella sua carriera da nuotatrice Federica Pellegrini è ora impegnata in altre attività. Lo scorso anno i suoi tantissimi fan hanno potuto ammirare i suoi notevoli progressi come ballerina nel programma Rai ‘Ballando con le stelle’, dove è giunta seconda con gli insegnanti Angelo Madonia, Samuel Peron e Pasquale La Rocca.

Il suo impegno per lo sport è però ancora molto vivo. Nel 2021 Federica Pellegrini è stata eletta membro del CIO, una carica – assieme a quella in giunta CONI – che manterrà fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. In più la Divina gestisce la scuola di nuoto Fede Academy aperta assieme a suo marito, Matteo Giunta.

Proprio quest’ultima è forse l’attività che più appassiona e diverte la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Pechino 2008. La sua seconda vita è caratterizzata soprattutto dal ruolo di allenatrice: il sogno è quello di coltivare talenti che possano mantenere sempre in alto il nuoto italiano. Ovviamente per riuscire in questo intento serve anche stimolare nella maniera giusta i giovani nuotatori che hanno scelto proprio la Fede Academy per crescere al meglio sia dal punto di vista professionale che umano.

Pellegrini, tono deciso e pugno duro: il video è virale

In un video comparso sulla pagina ufficiale del centro si può quindi vedere Federica Pellegrini che non le manda a dire ai giovani che si allenano in vasca. Il tono della Divina è molto deciso: la campionessa di nuoto cerca così di spronare gli atleti a dare il meglio. “Questo cinquanta è cambi di ritmo – si sente dire dalla Pellegrini – Cosa vuol dire cambi di ritmo? Che devo cambiare: primi quindici forte, non si respira”.

“Riusciamo a fare sette secondi senza respirare? Vietato respirare – aggiunte poi la Divina in modo categorico – Non è una progressione interna da zero a cento. Si deve arrivare al muro come fosse una gara”. Un filmato che nel giro di poche ore ha fatto il giro del web: nei tanti commenti comparsi sui social si fa soprattutto riferimento alla grande determinazione di Federica Pellegrini e a quella mentalità vincente che la Divina sembra aver mantenuto anche ora che non è più in vasca.

L’impressione è che il ruolo di coach le sia proprio cucito addosso: la 37enne di Mirano mette in campo passione e disciplina, i giovani talenti non possono che giovarsene.