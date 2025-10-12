Dalle 16.55 semifinali e finali live dal PalaVesuvio: riflettori sulla gara individuale maschile e sulla prova a squadre femminile. L’evento è trasmesso su Assalto – La TV della Scherma all’interno della piattaforma Sportface.TV, nuovo punto di riferimento per lo sport in diretta e on demand.

Ancora grande scherma al PalaVesuvio, dove va in scena la seconda giornata del Circuito Europeo Cadetti Under 17 di spada. Dopo i successi azzurri di ieri con l’oro di Francesca Aina e il trionfo a squadre di Italia 1, oggi si replica con un nuovo programma di finali che sarà trasmesso in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, a partire dalle 16.55.

In pedana le semifinali e la finale del torneo individuale maschile, insieme all’ultimo atto della gara a squadre femminile, per un pomeriggio che si preannuncia ricco di emozioni e spettacolo.

