Scherma, Mondiali Milano 2023: il medagliere finale, l’Italia chiude al primo posto

Vanno in archivio i Mondiali 2023 di scherma disputati a Milano. Il medagliere finale sorride alla truppa italiana, che si prende il primo posto grazie alle dieci medaglie complessive conquistante nel corso di questa settimana, di cui quattro d’oro, quattro d’argento e due di bronzo. A portare i colori italiani sul gradino più alto del podio sono stati Alice Volpi nel fioretto femminile, Tommaso Marini nel fioretto maschile, il fioretto a squadre femminile e la spada a squadre maschile. Gli azzurri, però, non riescono a battere il record ai Mondiali di Catania del 2011, quanto conquistarono la bellezza di undici medaglie (4 ori, 3 argenti e 4 bronzi). Ad ogni modo la spedizione dell’Italia in questa edizione dei Mondiali di casa si può considerare assolutamente un successo. Ecco il medagliere finale dei Mondiali di scherma 2023 di Milano.

IL MEDAGLIERE FINALE DI MILANO 2023

(medaglie d’oro-medaglie d’argento-medaglie di bronzo)

Italia 4-4-2

Ungheria 3-0-1

Giappone 2-0-2

Francia 1-3-2

Stati Uniti 1-1-2

Polonia 1-0-0

Corea del Sud 0-1-2

Cina 0-1-1

Grecia 0-1-1

Georgia 0-1-0

Egitto 0-0-1

Kazakistan 0-0-1

Bulgaria 0-0-1

Venezuela 0-0-1

Hong Kong 0-0-1