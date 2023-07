F1, pagelle GP Belgio 2023: Verstappen su un altro pianeta, Leclerc torna sul podio

Max Verstappen vince il Gran Premio del Belgio, davanti a Perez e Leclerc. Una gara ricca di azione, ha visto Piastri e Sainz entrare in contatto durante il primo giro. L’australiano si è ritirato dopo poco, mentre Sainz ha continuato la gara fino al giro 24. Ottima prestazione per la Ferrari, che non riesce a raggiungere la Red Bull ma batte la Mercedes. Durante il Gran Premio qualche goccia di pioggia ha disturbato i piloti, che però non hanno dovuto montare le gomme da bagnato.

MAX VERSTAPPEN, Voto 10: Niente da dire al campione in carica, che in soli 17 giri conquista la leadership della gara, seppur partendo quinto. Un Gran Premio pulito e preciso quello di Verstappen, che ha vissuto un attimo di paura sotto la pioggia, quando la vettura ha scodato all’Eau Rouge. Per il resto della corsa nessun problema per lui, a cui bisogna riconoscere l’ottima prestazione.

SERGIO PEREZ, Voto 9: Il messicano completa l’1-2 Red Bull, con una gara molto buona. Perez pare essersi ripreso da un periodo nero e lo dimostra con una gara non a livello di quella di Verstappen, ma decisamente positiva. La domanda è se ora il numero 11 riuscirà a mantenere questo ritmo anche nella seconda metà di stagione.

CHARLES LECLERC, Voto 9.5: Leclerc riporta la Ferrari sul podio, chiudendo un weekend di alti e bassi. Il monegasco non riesce a tenere dietro le Red Bull, ma non lascia alla Mercedes la possibilità di avvicinarsi. Un terzo posto, conquistato oggi, che forse non soddisfa totalmente il pilota Ferrari, ma risulta importante dal punto di vista del campionato e un buon risultato dopo gli ultimi weekend.

CARLOS SAINZ, Voto 5: Errore dello spagnolo oggi durante il primo giro. Nel tentativo di guadagnare posizione in Curva 1, ha chiuso la strada a pilota della McLaren Piastri, compromettendo la gara di entrambi. Sainz ha continuato la gara con la vettura danneggiata fino al giro 24, prima che la squadra lo richiamasse ai box. Un peccato per il pilota e per il team, che avevano la possibilità di collezionare punti importanti.

LEWIS HAMILTON, Voto 8: Gara complicata in casa Mercedes, con una macchina non molto performante. Nonostante l’assenza di passo, Hamilton ha mantenuto la quarta piazza. Ovviamente, non la posizione ideale per un pilota, ma che porta molti punti necessari per il campionato piloti – dove il Sir si trova quarto a solo un punto da Alonso – e quello costruttori.

GEORGE RUSSELL, Voto 7.5: Weekend non semplice per il 63, che conclude con un sesto posto. Una gara forse anonima quella dell’inglese, che però guadagna qualche posizione e colleziona alcuni punti necessari per il campionato.