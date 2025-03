Altro podio per l’Italia nel weekend di Coppa del Mondo di spada andato in scena a Marrakech. In Marocco infatti è arrivato l’argento per la spada maschile, che nella prova a squadre ha raggiunto la finale. Enrico Piatti, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo e il bronzo della prova individuale di ieri Davide Di Veroli si sono arresi nell’atto conclusivo solo all’Ungheria di Tibor Andrasfi, Gergely Siklosi, Mate Tamas Koch e Zsombor Keszthelyi. I magiari si sono imposti con il risultato finale di 38-28, un punteggio che non rispecchia però l’andamento del match visto che fino al penultimo assalto l’Italia era assolutamente in lotta per la vittoria. Le ultime stoccate hanno poi visto Piatti cedere nettamente, quando ormai il risultato era compromesso.

Nel percorso verso la finale, la squadra azzurra ha battuto nell’ordine la Svezia (44-42), gli Stati Uniti (40-34), Hong Kong (32-29) e infine Israele, battuto in semifinale per 45-37. Una prestazione sicuramente convincente da parte della squadra condotta in panchina dai maestri Diego Confalonieri e Alfredo Rota, anche e soprattutto in vista degli appuntamenti principali della stagione 2025.

Prova a squadre femminile, Italia fuori ai quarti

Giornata amara invece per la spada femminile, che nella prova a squadre ha visto l’Italia uscire di scena già ai quarti di finale. Le azzurre, che usufruivano di un bye al primo turno in quanto teste di serie, hanno battuto la Germania 45-39 ma poi sono state sconfitte dalla sorprendente Estonia. Alberta Santuccio, Lucrezia Paulis, Federica Isola e Rossella Fiamingo si sono arrese con il punteggio di 26-25 di fronte a Katrina Lehis, Nelli Differt e Irina Embrich. Fatale l’ultimo assalto, iniziato dall’Italia in vantaggio di una stoccata ma con Fiamingo che ha subito il break decisivo per mano di Lehis.

Quest’ultima si è confermata bestia nera delle italiane in questo weekend, dopo aver battuto nei quarti di finale della prova individuale Giulia Rizzi per 11-10. La stessa Fiamingo ieri si era fermata ai quarti, a un passo dalla zona medaglie, battuta dall’ungherese Muhari.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE A SQUADRE – Marrakech (Marocco), 30 marzo 2025

Finale

Ungheria b. ITALIA 38-28

Semifinali

ITALIA b. Israele 45-37

Ungheria b. Francia 36-34

Quarti di finale

ITALIA b. Hong Kong 32-29

Ottavi di finale

ITALIA b. Usa 40-34

Tabellone da 32

ITALIA b. Svezia 44-42

Classifica (32): 1. Ungheria, 2. ITALIA (Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Piatti), 3. Francia, 4. Israele

COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE A SQUADRE – Marrakech (Marocco), 30 marzo 2025

Finale

Estonia – Cina

Tabellone per 5° posto

ITALIA b. Usa 36-30

ITALIA b. Svizzera 36-31

Quarti di finale

Estonia b. ITALIA 26-25

Ottavi di finale

ITALIA b. Germania 35-24

Classifica (30): 3. Francia, 4. Corea, 5. ITALIA (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Lucrezia Paulis, Alberta Santuccio).