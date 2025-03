Francesco Bagnaia ritrova la vittoria, trionfando nel Gran Premio delle Americhe di MotoGP. La partenza della gara si rivela complessa: i piloti si posizionano in griglia con le gomme da bagnato, ma improvvisamente le condizioni cambiano e diversi atleti saltano giù dalle moto, correndo verso i box per prendere la moto con le slick. Alcuni piloti – tra cui Vinales – non riescono però a tornare in griglia in tempo e la procedura di partenza viene rimandata. Allo spegnimento dei semafori, Marc Marquez parte molto bene, mentre fatica Fabio Di Giannantonio. Il ducatista numero 93 è subito tallonato dal fratello, mentre a chiudere la top tre è Francesco Bagnaia. L’italiano ingaggia lo scudiero della Gresini nella lotta per la seconda posizione, mentre nel ‘mid-field’ non mancano i sorpassi. Al quarto giro, Bagnaia firma un’ottima staccata e si mette al diretto inseguimento di Marc Marquez.

In pista tutti tengono un grande ritmo, con Pedro Acosta che paga un ingresso in curva troppo aggressivo. Lo spagnolo riesce a salire nuovamente in moto, ma deve ripartire dal fondo della classifica e dopo poco si ritira. Poco dopo, al nono giro, Marc Marquez perde il controllo della moto sul cordolo della curva 6, tagliando la pista e finendo a terra. Il ducatista si rialza e rientra in gara, ma la moto è pesantemente danneggiata. Nonostante la mancanza della pedana, Marquez rimane in gara per alcuni giri, ma è poi costretto ad abbandonare la gara. Nelle battute finali, Bagnaia prende il largo, con Alex Marquez che deve guardarsi da Fabio Di Giannantonio. Bagnaia va a vincere per la prima volta nel 2025, mentre a completare il podio ci sono Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

I RISULTATI DELLA GARA

Bagnaia F. Marquez A. Di giannantonio F. Morbidelli F. Miller J. Bezzecchi M. Bastianini E. Marini L. Ogura A. Quartararo F. Rins A. Fernandez R. Fernandez A. Vinales M. Savadori L. Chantra S. Binder B. DNF Marquez M. DNF Acosta P. DNF Aldeguer F. DNF Mir J. DNF

LE PAGELLE DELLA GARA

Francesco Bagnaia: 10

Ottima gara di Francesco Bagnaia, che nel corso del fine settimana sembra aver ritrovato quel ritmo che era mancato nei primi due round della stagione. L’italiano, scattato dalla sesta posizione, riesce a portarsi in terza piazza alla prima curva e poi supera Alex Marquez. La caduta di Marc Marquez lo porta in prima posizione, dove rimane fino alla bandiera a scacchi. Una vittoria che riporta serenità nel box del tre volte campione del mondo.

Alex Marquez: 9

Alex Marquez diventa primo nel mondiale, terminando il Gran Premio in seconda posizione. Lo spagnolo completa una gara positiva, ma non si vede mai ingaggiato per la vittoria. Lo scudiero della Gresini rimane a diversi decimi di distanza prima dal fratello maggiore, poi da Bagnaia. Nonostante l’assenza di successi dall’avvio della stagione, il minore dei Marquez festeggia ora la cima della classifica.

Fabio Di Giannantonio: 8.5

Buona prestazione per Di Giannantonio, che torna sul podio una seconda volta dopo la sprint ieri. L’italiano della VR46 ha avuto un inizio di stagione in salita, con l’infortunio alla spalla che lo aveva messo in difficoltà dopo i test in terra spagnola. Di Giannantonio si era dimostrato veloce sin dalle prime prove libere del weekend ed è riuscito a concretizzare l’ottimo ritmo dei giorni precedenti.

Marc Marquez: 5.5

Marc Marquez parte nel migliore dei modi, rimanendo in cima alla classifica per la prima parte di gara. Al nono giro, però, perde il controllo della moto in curva 6, finendo nella ghiaia. Lo spagnolo non demorde, nonostante la fiancata pesantemente danneggiata e la pedana mancante, rimanendo in pista per alcune tornate. E’ da lodare la tenacia del campione, anche se la situazione non era assolutamente per Marquez stesso e per gli altri piloti, con il numero 93 che si è poi fermato ai box.