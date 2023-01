Scherma, Italia in trionfo a Parigi. Cerioni: “Qualificazione olimpica vicina, serve essere imprevedibili”

L’Italia del fioretto festeggia la grande doppietta in Coppa del Mondo nella tappa di Parigi, dove nello scorso settimana è arrivata la vittoria sia della squadra femminile che di quella maschile. A tornare sul weekend ricco di soddisfazioni azzurre è il ct del fioretto italiano, Stefano Cerioni: “Abbiamo portato a casa un grandissimo risultato, che ci permette di confermare il nostro ruolo di leader – spiega il commissario tecnico a Italianews Press – Il fatto di aver vinto con tutte e due le squadre è stato eccezionale, in semifinale abbiamo battuto il Giappone che ci aveva superato nella tappa di Tokyo a dicembre. Dobbiamo ancora migliorare la qualità di come tiriamo, si avvicina il momento più importante perchè da aprile inizierà il percorso di qualificazione olimpica.”

E proprio sui Giochi di Parigi 2024 si sposta inevitabilmente lo sguardo di Cerioni. “Dobbiamo cercare di essere imprevedibili per i nostri avversari, alle Olimpiadi ci giochiamo il sogno di una vita in pochi minuti e sarà importante arrivarci preparati soprattutto a livello mentale.” A livello di singoli, menzione particolare per Alice Volpi che si è imposta a Parigi anche nella gara individuale: “Vogliamo portarla a Parigi l’anno prossimo nelle migliori condizioni, come donna da battere – ammette Cerioni – E’ sempre stata un grande talento, ha vinto meno rispetto alle sue potenzialità ma adesso si sta esprimendo al meglio e sta a noi mantenerla a questo livello.”