Scherma, Coppa del Mondo: trionfo a squadre per il fioretto azzurro, a Parigi vincono sia donne che uomini

A Parigi è trionfo a squadre per il fioretto azzurro. L’Italia si è infatti imposta sia nella gara a squadre maschile che in quella femminile chiudendo nel migliore dei modi la trasferta francese dopo i grandi risultati a livello individuale. Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi trionfano in un’emozionante finale vinta per 45-42 contro gli Stati Uniti; per gli azzurri debutto di giornata con un netto successo sulla Spagna per 45-16, ai quarti di finale dominano 45-22 la Corea e in semifinale battono con un 45-44 il Giappone grazie a due ottime ultime frazioni di Marini e Garozzo.

Al femminile sono Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa a riportare in alto i colori azzurri. Le azzurre hanno trionfato anche in questo caso in finale contro gli Stati Uniti, ancor più nettamente degli uomini, con un netto 45-32. In avvio di giornata l’Italia ha battuto in scioltezza la Romania con il punteggio di 45-16; nei quarti di finale, poi, ha conquistato per 45-31 la sfida con la Polonia e in semifinale, come per gli uomini, ha vinto contro il Giappone con il punteggio di 45-43.