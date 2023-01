Golf, Ryder Cup Roma 2023: Davis Love III è il secondo vicecapitano del Team USA

Davis Love III è stato nominato come secondo vice-capitano del Team USA per la Ryder Cup 2023, in programma al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia (Roma) dal 29 settembre al 1 ottobre. Il capitano Zach Johnson sta così completando sempre più il suo staff per la sfida biennale che contrappone Stati Uniti ed Europa. Love III si aggiunge a Steve Stricker, già annunciato come vice-capitano e leader della spedizione statunitense che ha vinto il trofeo nel Wisconsin nel 2021.

“Sono onorato di aver ricevuto l’incarico, la Ryder Cup è sempre speciale e sono pronto ad aiutare Zach e tutto il team per cercare di vincere ancora il trofeo”, queste le parole di Love III che è stato capitano della squadra a stelle e strisce nelle edizioni del 2012 e del 2016 oltre ad essere già stato vice-capitano nelle edizioni 2010, 2018 e 2021. Un uomo di comprovata esperienza per cercare di tornare a vincere la Ryder Cup sul suolo europeo per la prima volta dal lontano 1993.