Grande giornata per gli azzurrini al PalaVesuvio: Francesca Aina vince l’individuale femminile, Quirini e Rinaldi completano il podio, mentre Italia 1 conquista la prova a squadre maschile. Le finali sono state seguite in diretta su Assalto TV e rilanciate da Sportface, media partner ufficiale della scherma italiana.

Italia sugli scudi nella tappa napoletana del Circuito Europeo Under 17 di spada, in corso al PalaVesuvio. Una giornata trionfale per gli azzurrini, con il successo di Francesca Aina nell’individuale femminile e l’oro del quartetto Italia 1 nella gara maschile a squadre.

Nella prova individuale, Aina (Pro Novara) ha firmato una cavalcata perfetta fino alla finale, vinta all’ultima stoccata (12-11) contro la romena Johanna Kurtinecz, dopo aver superato in semifinale la connazionale Sofia Quirini per 13-11. Bronzo anche per Elisabetta Rinaldi, fermata dalla stessa Kurtinecz. In top 8 anche le italiane Flavia Verri, Agnese De Caprio e India Briganti.

Sul fronte maschile, applausi per Italia 1 (Andrea Bossalini, Gabriele Giovita, Francesco La Forza e Valentino Monaco), capace di superare in una finale tutta tricolore Italia 3 (Berzacola, Brignoli, Gallorini e Giupponi) con il punteggio di 21-19, complice un cartellino nero per non combattività. Il bronzo è andato alla Gran Bretagna 1, vittoriosa su Italia 2.

L’evento, seguito in diretta streaming su “Assalto – La TV della Scherma” e raccontato da Sportface, si concluderà domani, domenica 12 ottobre, con l’individuale maschile e la gara a squadre femminile. Le finali saranno trasmesse nuovamente in diretta dalle 15.55.