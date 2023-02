Scherma, Grand Prix Torino 2023: quindici azzurre del fioretto nel tabellone principale

La prima giornata del Grand Prix di Torino 2023 è stata consegnata agli archivi e, al termine delle qualificazioni disputate al Pala Alpitour, il tabellone principale del torneo conta ben quindici azzurre. Oltre ad Alice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Favaretto, ammesse per diritto di ranking, si sono qualificate per il main-draw anche Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Matilde Calvanese, Elena Tangherlini, Martina Sinigalia e Olga Rachele Calissi.

Avanti al turno successivo anche Carlotta Ferrari, Camilla Mancini, Anna Cristino, Matilde Molinari e Aurora Grandis, che hanno ottenuto le vittorie sufficienti per il pass nei tabelloni preliminari. Out al turno decisivo, invece, Beatrice Monaco, Giulia Amore e Lucia Tortellotti, mentre Benedetta Pantanetti e Serena Rossini sono uscite ai 128. Nella giornata di domani, sabato 11 febbraio, ci saranno le qualificazioni del fioretto maschile, mentre domenica ci saranno tutti gli incontri del tabellone dei 64 con le finali previste per le ore 18 ed in diretta su Sky Sport.