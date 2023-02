Fifa: Mbappé, Messi e Benzema i candidati al premio di miglior giocatore dell’anno

La Federcalcio internazionale ha reso noti i nomi dei tre finalisti del premio riservato al miglior giocatore dell’anno, il “Best Fifa Men’s Player“. A deciderli sono stati i voti di una giuria internazionale composta da allenatori e capitani delle nazionali, un giornalista di ogni federazione affiliata e gli utenti registrati sul sito della Fifa. A contendersi il riconoscimento saranno Kylian Mbappé, Leo Messi e il Pallone d’Oro in carica Karim Benzema.

Tra le donne, invece, verrà premiata una tra Beth Mead, Alex Morgan e Alexia Putellas. Infine, per quanto riguarda il premio Puskas, i tre gol in lizza sono quello di Marcin Oleksy (Polonia, nella partita Warta Poznan-Stal Rzeszow del 6 novembre 2022), Dimitri Payet (Francia, in Marsiglia-Paok di Conference League del 7 aprile 2022) e Richarlison (Brasile, nella sfida Mondiale con la Serbia dello scorso 24 novembre). L’assegnazione dei premi avverrà a Parigi nella giornata di lunedì 27 febbraio.