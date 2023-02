Sinner-Sonego in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2023

Jannik Sinner affronterà Lorenzo Sonego nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Montpellier 2023, in programma dal 6 al 12 febbraio in Francia. Il derby che si attendeva e diventato realtà, con Jannik e Lorenzo che per la prima volta in carriera si affronteranno ufficialmente in un match sul circuito professionistico. Come spesso accade in queste partite, la tensione potrebbe farsi sentire, anche perché i due si saranno allenati insieme decine di volte nel corso di questi anni e solamente poche settimane fa hanno giocato insieme il doppio ad Adelaide. Sonego su queste superfici ha dimostrato di trovarsi alla grande e arriva a questo incontro con due belle vittorie sulle spalle, mentre per Sinner si tratta dell’esordio nel torneo dopo il bye e il ritiro di Fucsovics.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Sonego scenderanno in campo venerdì 10 febbraio con orario ancora definire. La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW TV. Anche Sportface.it monitorerà questo derby tricolore, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.