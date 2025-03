L’Italia sfiora l’en plein a Budapest, dove sono andate in scena le qualificazioni al tabellone principale del Gran Prix di spada femminile. Sono undici le atlete del CT Dario Chiadò che hanno trovato il pass per la fase successiva. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis risultavano già qualificate alla fase clou per diritto di ranking. Al termine della fase a gironi si sono subito aggiunte, tramite un percorso con sei vittorie e nessuna sconfitta, Federica Isola e Nicol Foietta. Il successo nei turni preliminari hanno consentito l’accesso al tabellone da 64 anche ad Alessandra Bozza, Alice Clerici, Gaia Caforio, Roberta Marzani e Carola Maccagno. Fuori nell’ultimo incontro di giornata Sara Maria Kowalczyk.

Il Grand Prix continuerà domani, con la seconda giornata di gara che vedrà in pedana gli spadisti. Già ammesso al tabellone principale Davide Di Veroli. Saranno dunque presenti altri undici azzurri: Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino, Giacomo Paolini, Valerio Cuomo, Gabriele Cimini, Giulio Gaetani, Enrico Piatti, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Filippo Armaleo e Luca Diliberto.

GRAND PRIX SPADA FEMMINILE FASI PRELIMINARI

Tabellone principale da 64 (domenica)

Isola (ITA) – Ulltjarn (Swe)

Clerici (ITA) – Xiao (Can)

Rizzi (ITA) – Pawlowska (Pol)

Fiamingo (ITA) – Favre (Sui)

Isola (ITA) – Narita (Jpn)

Santuccio (ITA) – Park (Kor)

Maccagno (ITA) – Differt (Est)

Bozza (ITA) – Rembi (Fra)

Caforio (ITA) – Klasik (Pol)

Foietta (ITA) – Varfolomeyeva (Ukr)

Marzani (ITA) – Lehis (Est)

Tabellone preliminare da 64

Bozza (ITA) b. Yizhaki (Isr) 15-5

Clerici (ITA) b. Lin (Usa) 13-12

Caforio (ITA) b. Nikolaichuk (Kaz) 15-5

Marzani (ITA) b. Sersot (Fra) 15-10

Maccagno (ITA) b. Luty (Fra) 15-4

Martensson (Swe) b. Kowalczyk (ITA) 15-11

Tabellone preliminare da 128

Kowalczyk (ITA) b. Dragan (Rou) 15-8

Bozza (ITA) – Zittel (Ger) 15-8

Clerici (ITA) b. Anis (Est) 15-5

Caforio (ITA) b. Szymanowska (Pol) 15-8

Marzani (ITA) b. Jeon (Kor) 15-11

Maccagno (ITA) b. Borsody (Hun) 15-11

Tabellone preliminare da 256

Maccagno (ITA) b. Jang (Kor) 15-10

Fase a gironi

Federica Isola: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Nicol Foietta: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Sara Maria Kowalczyk: cinque vittorie, una sconfitta

Alessandra Bozza: cinque vittorie, una sconfitta

Alice Clerici: cinque vittorie, una sconfitta

Gaia Caforio: cinque vittorie, una sconfitta

Roberta Marzani: cinque vittorie, una sconfitta

Carola Maccagno: tre vittorie, tre sconfitte

Classifica (310): 66. Sara Maria Kowalczyk.