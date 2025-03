Formula 1, arrivano le parole a sorpresa di Toto Wolff su Lewis Hamilton: “Non me l’aspettavo da lui”.

La stagione di Formula 1 è alle porte e domenica 16 marzo si partirà da Melbourne, in Australia. Rispetto agli altri anni, il 2025 potrà finalmente dare delle risposte importanti alla Ferrari. Dopo il secondo posto nella classifica Costruttori della passata stagione, infatti, il Cavallino Rampante ha rinnovato il pacchetto piloti con l’ingresso nell’orbita della Rossa del 7 volte campione Lewis Hamilton.

Il pilota britannico, dopo anni difficili con la Mercedes, è pronto a rilanciarsi a bordo della monoposto più ambita in Formula 1. Come lui, infatti, anche, Lando Norris della McLaren ha affermato di voler approdare a Maranello un giorno. Hamilton si è dichiarato entusiasta per la nuova avventura intrapresa e grato per l’opportunità: di conseguenza, le aspettative attorno a lui si sono alzate vertiginosamente. Sul suo trasferimento alla Ferrari e su un avvenimento in particolare, Toto Wolff ha rilasciato alcune parole al miele.

Wolff sicuro su Hamilton: “Siamo amici ma voglio batterlo”

Ai microfoni dell’emittente austriaca ORF, il Team Principal della Mercedes, ha parlato di come ha vissuto il passaggio di Hamilton ad una diretta concorrente e di come ha reagito una volta che lo ha visto indossare la casacca della Ferrari:

“All’inizio era un pensiero strano, ma poi l’ho visto in tuta rossa e nell’auto rossa in questi tempi così veloci, ci si abitua rapidamente. Ora vederlo in rosso è un’immagine normale per me”.

Inoltre, Wolff ha svelato un retroscena con lo stesso ex Mercedes dopo la celebre foto che lo ha ritratto per la prima volta nel mondo Ferrari. Parole che certificano il rapporto di amicizia oltre che professionale che ha unito i due negli anni. Ecco quanto ha affermato:

“C’era qualcosa di iconico nel vederlo in piedi in giacca e cravatta con il suo vestito da Padrino gli ho detto: ‘Ho provato a farti indossare un completo per 12 anni e poi lo metti il primo giorno in Ferrari?‘. Ci siamo fatti una bella risata. Restiamo molto amici, gli auguro il meglio, ma in pista vogliamo batterlo”.

Nonostante ciò, però il focus rimane sul rilancio della Mercedes con Russell ed Antonelli pronti a vivere una stagione da protagonisti. Puntare su un giovane pilota è la vera scommessa della scuderia tedesca che ha completamente voltato pagina per scriverne una migliore nei prossimi anni.