Il fine settimana del Gran Premio d’Australia ha avuto inizio, con le prime due sessioni di prove libere in scena tra la notte e la prima mattinata italiane. Le FP1 hanno visto Lando Norris in testa con un tempo di 1:17.252, davanti a Carlos Sainz su Williams e alla Ferrari di Charles Leclerc. Nel corso delle prove libere 2, è stato Charles Leclerc a ottenere il miglior crono in 1:16.439, con il monegasco impegnato nella simulazione di qualifica. Seconda e terza piazza per le due McLaren, con Piastri davanti a Norris. La squadra di Woking e quella di Maranello hanno adottato due approcci diversi: McLaren è partita subito forte, andando sull’1:21, mentre Ferrari ha iniziato con un ritmo attorno all’1:22 e ha poi abbassato i tempi fino a superare Norris e Piastri.

LA SITUAZIONE DI MERCEDES E RED BULL

Grande punto di domanda sulla prestazione di Mercedes. George Russell ha dimostrato un buon passo nella long run della mattina, ma ha faticato sul giro secco, proprio come il compagno di squadra Kimi Antonelli. I due hanno terminato le FP2 decimo e sedicesimo. La Mercedes non è l’unica a faticare nella simulazione di qualifica, con Max Verstappen e Liam Lawson in difficoltà. L’olandese, campione del mondo in carica, ha concluso la seconda sessione in settima piazza, distante 624 millesimi da Leclerc, mentre il neozelandese non è andato oltre la diciassettesima posizione. Nel corso della giornata, entrambi gli scudieri di Milton Keynes si sono lamentati dell’assenza del grip, con la Red Bull che dunque sembra avere ancora diverse difficoltà da risolvere prima di tornare in pista domani.

IL SECONDO TEMPO DI SAINZ E’ PROMETTENTE

Dalla Williams arriva una performance che dà speranza, con il team che già in Bahrain aveva ottenuto una prestazione interessante. Alex Albon e Carlos Sainz – nuovo acquisto della squadra – hanno girato su ottimo ritmo all’Albert Park, lavorando sulla simulazione passo gara nel corso delle FP1 e poi concentrandosi sul giro secco nel corso della seconda sessione. Il thailandese naturalizzato inglese e lo spagnolo hanno ottenuto lo stesso tempo, stamapando un 1:17.302 che è valsa loro la P11 e la P12.