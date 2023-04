Scherma, Grand Prix Seoul 2023: Matteo Neri bronzo nella sciabola, ottava Passaro

Inizia al meglio il Grand Prix di scherma di Seoul 2023, dove nella sciabola maschile un super Matteo Neri per la prima volta sale sul podio del massimo circuito internazionale e conquista una medaglia di bronzo. L’azzurro dei Carabinieri è partito con una vittoria contro il tedesco Kindler, poi ha battuto il giapponese Kento, quindi agli ottavi l’americano Mackiewicz. Ai quarti il bolognese si è imposto sul francese Patrice, in semifinale purtroppo è uscito di scena contro il fortissimo georgiano Badadze ma solo per 15-14, andandosi però a prendere il bronzo. Luca Curatoli chiude decimo, Luigi Samele undicesimo, Riccardo Nuccio quindicesimo, più indietro Pietro Torre, Giovanni Rapetti ed Enrico Berrè. E come riporta il sito federale, “Il bronzo per il classe ’99 dimostra il grande valore dei giovani della sciabola azzurra del CT Nicola Zanotti, una conferma per i rampanti atleti italiani dopo la vittoria di Michele Gallo al Trofeo Luxardo e la crescita di Pietro Torre”.

Al femminile, sfiora il podio Eloisa Passaro. L’azzurra delle Fiamme Oro ha battuto la coreana Choi, poi la spagnola Navarro e agli ottavi l’ungherese Pusztai, fermandosi però ai quarti sconfitta dalla giapponese Emura. Si è fermata al turno delle 16 Michela Battiston, quindi diciottesima Rossella Gregorio e più indietro Chiara Mormile, Claudia Rotili, Martina Criscio, Mariella Viale e Rebecca Gargano.