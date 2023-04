Basket, sorteggio Mondiali 2023 in tv: orario e diretta streaming

Le indicazioni per vedere in diretta il sorteggio dei Mondiali di basket 2023, con tutte le indicazioni per vedere in diretta la cerimonia. Cresce l’attesa per la massima competizione cestistica, che vedrà impegnate 32 squadre in tre località, dato che la rassegna, che si terrà tra il 25 agosto e il 10 settembre prossimi, è stata organizzata tra Filippine, Giappone e Indonesia. Presente anche l’Italia, che proverà a dire la propria contro le più forti selezioni al mondo. La diretta dell’evento, che prenderà il via alle 13:30 italiane, sarà disponibile su Eleven Sports, oppure sul sito della FIBA e sul rispettivo canale YouTube, o, ancora, sulla piattaforma Courtside1981. In alternativa, anche Sportface vi offrirà una diretta testuale.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE