Partnership tra Potenza Calcio e Magazzini sociali: donati quattrocento chilogrammi di cibo

Quattrocento chilogrammi di cibo donati in sette mesi: è “un primo risultato straordinario quello raggiunto nell’ambito della partnership tra il Potenza Calcio e Magazzini Sociali: programma tracciabile operante nel terzo settore lucano, coordinato dall’Associazione Io Potentino Onlus, per il recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari da ripartire ai nuclei familiari indigenti della città di Potenza”. In particolare, in una nota diffusa dall’ufficio stampa della società rossoblù, è specificato che “nel report annuale che ha come periodo di riferimento dal 25 settembre 2022 al 23 aprile 2023, sono stati recuperati complessivamente 400,14 kg di cibo: rispettivamente non somministrato a margine delle gare di Serie C ed altri eventi calcistici locali e nazionali presso lo Stadio Alfredo Viviani, inoltre, presso il convitto del settore giovanile al Principe di Piemonte. In dettaglio si tratta di 186,62 kg di primi piatti, 71,79 kg secondi, 65,49 kg panini, 21,80 kg di pane, 45,81 kg dolci e 8,63 litri di succhi di frutta. Le 1.939 porzioni, del controvalore di 7.684,84 euro, hanno anche consentito un effetto benefico per l’ambiente con 1.028,36 di C02 risparmiati”. La società del leone rampante, “in prima linea sul tema della sostenibilità, ringrazia i volontari di Magazzini Sociali e nel contempo si augura di proseguire insieme con le importanti azioni di sostegno alimentare rivolte alle persone in difficoltà”.