Dieci atleti azzurri si sono qualificati per il tabellone principale al Grand Prix di sciabola maschile a Orleans. A Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre, qualificati di diritto per la loro posizione nel ranking, si sono aggiunti quest’oggi Edoardo Reale (primo in assolute con tutte vittorie alla sua prima esperienza nel Grand Prix) e Marco Mastrullo dopo un’ottima fase a gironi, oltre a Mattia Rea, Edoardo Cantini, Lupo Veccia Scavalli, Giovanni Repetti e Lorenzo Ottaviani dopo aver vinto gli incontri dei preliminari. Out nel tabellone dei 128, invece, Giacomo Mignuzzi e Daniele Franciosa. Domani si terrà la giornata clou, con i tabelloni principali sia maschile che femminile, con gli assalti da medaglia a partire dalle 18:30.