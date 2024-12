“E’ tutto molto surreale, essendo il mio ultimo weekend con la squadra. Cerco di essere presente quanto posso e godermi ogni momento. Mi è piaciuto guidare la macchina, lavorare con il team nel garage, con gli ingegneri, cerco di catturare questi momenti. Ho come obiettivo quello di incanalare tutte le mie emozioni nella macchina e nel team, perché provo amore nei loro confronti e, come sempre, voglio fare molto bene per loro. Questo weekend ho un’ultima chance e cercherò di fare il possibile”. Sono queste le dichiarazioni di Lewis Hamilton dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. “Non ho intenzione di cambiare molte cose stasera. Certo, c’è del lavoro da fare. Le McLaren sono veloci, anche la Ferrari è in quel gruppo. Abbiamo bisogno di guadagnare tempo. In generale, ho avuto un buon feeling con la macchina. Non è mai facile capire come va il nostro passo gara, ma non è sembrato troppo brutto oggi quindi spero sia una cosa positiva per noi. Infine, abbiamo del lavoro da fare sul giro secco e spero che domani potremo avvicinarci a quelli davanti”, conclude Hamilton.