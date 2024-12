“Oggi è stato abbastanza difficile, ma è solo venerdì. Stiamo provando tante cose diverse in vista del prossimo anno, ovviamente questa è l’ultima chance per farlo. Dunque abbiamo deciso di essere un po’ più radicali nei set up, per capire se c’è qualcosa che possiamo imparare e per testare cose che serviranno allo sviluppo per il 2025″. Così George Russell dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. “Come abbiamo visto, Lewis ha fatto ottimi giri oggi. Come team non riusciamo però a trovare passo per stare con quelli davanti sul giro secco. McLaren su tutti sembra correre un campionato a parte, come si è visto anche da queste due sessioni di oggi. Domani, mi aspetto le Ferrari più avanti, ma spero in un nostro progresso, in modo da poter essere più competitivi di oggi”, conclude.