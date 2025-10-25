Il torinese della Ducati vola in qualifica con 1’57”001 e completa un sabato perfetto. Prima fila tutta Ducati, Quartararo, Acosta e Aldeguer in seconda. Bezzecchi solo 14°.

Pecco Bagnaia è tornato protagonista in Malesia. Il pilota Ducati, dopo la vittoria nella Sprint di Sepang, si è preso anche la pole position del Gran Premio chiudendo le qualifiche con il miglior tempo in 1’57”001, al termine di una giornata iniziata in Q1.

Il campione torinese ha preceduto di appena 16 millesimi Alex Marquez (Ducati Gresini) e di 0.158 Franco Morbidelli (Ducati VR46), per una prima fila tutta marchiata Ducati, complice l’assenza fino a fine stagione del leader del Mondiale Marc Marquez.

In seconda fila Fabio Quartararo (Yamaha), Pedro Acosta (KTM) – scivolato a fine turno – e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Terza fila con Joan Mir, Fabio Di Giannantonio e Johann Zarco. Più indietro Marco Bezzecchi (Aprilia), che non è riuscito a superare il Q1 e scatterà dalla 14ª posizione.

Gp Malesia, la griglia di partenza

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 2. Alex Marquez (Ducati Gresini) 3. Franco Morbidelli (Ducati VR46) 4. Fabio Quartararo (Yamaha) 5. Pedro Acosta (KTM) 6. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 7. Giovanna Mir (Honda) 8. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) 9. Johann Zarco (Honda LCR) 10. Andrea Dovizioso (Yamaha) 11. Jack Miller (Yamaha Pramac) 12. Pol Espargaro (KTM Tech3) 13. Luca Marini (Honda) 14. Marco Bezzecchi (Aprilia) 15. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 16. Miguel Oliveira (Yamaha Pramac) 17. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 18. Andrea Dovizioso (KTM) 19. Enea Bastianini (KTM Tech3) 20. Somkiat Chantra (Honda LCR) 21. Lorenzo Savadori (Aprilia) 21. Michele Pirro (Ducati) 22. Augusto Fernández (Yamaha)