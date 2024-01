Mezza maratona Siviglia 2024, risultati e classifiche: podio e personal best per Aouani e Lonedo

Grande giornata per l’Italia alla mezza maratona di Siviglia 2024, con due podi e il personal best per due azzurri, sia in campo maschile che femminile: ecco allora di seguito i risultati e le classifiche. Tra gli uomini in Andalusia brilla Iliass Aouani, capace di chiudere in 1h01:32 con un miglioramento personale di diciassette secondi al termine di questi intensi 21,097. Il primatista italiano della maratona ha superato nel finale il keniano Isaac Kibet e si è preso il podio. Per le prime due posizioni è doppietta Kenya con Bravin Kiprop in grado di precedere Vincent Kipkorir Kigen, entrambi sotto al minuto.

Straordinaria Rebecca Lonedo al femminile. Gran passo in avanti per lei, visto che ferma il tempo in 1h10:13 ed è netto il miglioramento personale. La vicecampionessa italaina sulla distanza è la migliore delle europee nell’appuntamento di Siviglia, doppietta etiope con Alemtsehay Bimr Zerihun (1h07:59) che precede Aberash Shilima Kebeda (1h08:02). L’altra azzurra Sara Nestola chiude comunque in top-10 col nono posto e abbatte il proprio personale.

MEZZA MARATONA MASCHILE

Bravin Kiprop (KEN) Vincent Kipkorir Kigen (KEN) Iliass Aouani (ITA) Isaac Kibet (KEN) Adberrazak Charik (FRA)

MEZZA MARATONA FEMMINILE