Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis conquistano due medaglie di bronzo a Barcellona, in occasione della prova individuale valida per la Coppa del Mondo di spada femminile. Le azzurre conquistano un doppio bronzo che vale il decimo podio nelle gare individuali di Coppa del Mondo per Fiamingo e la seconda medaglia consecutiva tra le big del circuito internazionale per Paulis.Fiamingo si è fatta strada battendo la polacca Klughardt, mentre Paulis piega la connazionale Alice Clerici, in due scontri finiti entrambi 15-9. Nel turno successivo, la campionessa olimpica ha avuto la meglio sulla francese Von Kerssenbrock per 14-13, mentre la giovane romana si è imposta su Embrich per 10-9.

Negli ottavi di finale, Fiamingo ha superato la cinese Shi grazie alla posizione di ranking, dopo che entrambe erano state sanzionate per ‘non combattività’. Dato il punteggio fermo sul 4-4, il passaggio del turno è andata alla spadista meglio posizionata nel seeding. Nello stesso turno, Paulis ha staccato il pass per la top 8 vincendo contro Hsieh di Hong Kong per 12-10. L’atleta dei Carabinieri ha poi superato la francese Vanryssel per 13-10, mentre Paulis ha battuto l’estone Lehis 14-12. La corsa delle italiane è stata fermata in semifinale: Fiamingo ha perso contro la coreana Song per 15-9, mentre Paulis ha ceduto all’ungherese Muhari per 15-7.

Rossella Fiamingo raggiunge così la doppia cifra nei podi di Coppa del Mondo: “Sono felicissima per questo bronzo che mi dà grande fiducia per il lavoro che sto facendo e mi fa sentire ancora all’altezza di puntare in alto. È faticoso ripetersi nel tempo ma questo sport mi piace, mi diverte e mi stimola a provare ancora a fare qualcosa di grande”. La tappa catalana di Coppa del Mondo si concluderà domani con la prova a squadre. L’Italia salirà in pedana con il quartetto composto da Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani e Giulia Rizzi.

GRAND PRIX FIORETTO – 16 AZZURRI NEL TABELLONE PRINCIPALE DI TORINO

Il Grand Prix di fioretto in scena a Torino vanta ben sedici azzurri nel tabellone principale. Il torneo piemontese si concluderà domani, con un totale di 31 italiani in pedana. I medagliati olimpici Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi risultavano già ammessi alla fase principale grazie al proprio posizionamento nel ranking. A loro si sono uniti subito Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini, Lorenzo Nista, Giulio Lombardi, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni e Mattia De Cristofaro, che sono usciti imbattuti dalla fase a gironi.

La tre giorni torinese si concluderà domani, con 31 azzurri in pedana, di cui quindici donne e sedici uomini. Gli azzurri del fioretto saliranno in pedana a partire dalle 9:00 nei due tabelloni principali. L’intera giornata sarà trasmessa sul canale Youtube della Federazione Internazionale di Scherma. Le fasi finali, in programma a partire dalle 18:00, saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky Sport Arena.

COPPA DEL MONDO SPADA – ITALIA 17ESIMA A HEIDENHEIM

L’Italia ha concluso in diciassettesima posizione la prova a squadre a Heidenheim, valida per la tappa di Coppa del Mondo di spada maschile. Il quartetto composto da Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini e Davide Di Veroli si è fermato al match del tabellone da 32 contro la Slovacchia, che ha avuto la meglio per 45-41. La tappa tedesca giunge al termine, con l’Italia che può festeggiare la vittoria di Davide Di Veroli nella competizione individuale.